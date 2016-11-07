Альфред Кох прокоментував останні перестановки у найближчому оточенні Путіна

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Російський блогер Альфред Кох дав свої коментарі з приводу доповіді аналітика Євгена Мінченка, в якій останній коментує питання, пов’язані з перестановками у найближчому оточенні російського президента, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.Так, Мінченко у своїй щорічній доповіді наголосив на тому, що Іванов і Тимченко покинули так зване «політбюро» - коло найближчих друзів Путіна, з якими він радиться із важливих питань. Другий висновок аналітика полягав у тому, що наступний президентський строк Путіна (2018-2014 роки) мине під знаком «лібералізації». Кох висміяв «прогностичний дар» Мінченка, зауваживши, що він знаходиться на рівні: «щось до мене часто приходить поліція, викликає на допити, напевно в’язницею пахне». Насправді, якщо Іванова змістили з посади очільника Адміністрації президента, можна дійти висновку що він не настільки вже близький з Путіним. А щодо Тимченка у блогера є власна гіпотеза. Так, останній дуже сильно страждає із-за того, що не може виїхати до Європи, от і завалює інформаційний простір всілякими «аналізами», які вказуватимуть на те, що він вийшов з оточення Путіна у надії, що з нього знімуть санкції.А те, що стосується другого пункту, то Кох зізнається, що йому навіть ліньки його коментувати. Звісно, має настати лібералізація, бо у Путіна просто немає іншого виходу. Єдине що цікаво у даному аспекті – так це де російський президент опиниться у результаті такої лібералізації – на пенсії (як Горбачов) чи десь в канаві з діркою в голові (як Каддафі) – вони обоє любили гратись в лібералізацію.