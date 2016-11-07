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"Единая Россия" сделала Поклонской предупреждение

"Единая Россия" сделала Поклонской предупреждение
«Новая газета» пишет, что сегодня Наталью Поклонскую настигли последствия ее медийной активности, развернутой в течение всей прошедшей недели. Высказались и однопартийцы, и общественные деятели – об этом передает replyua.net.

Лидеры фракции «Единая Россия» в российском парламенте порекомендовали так называемому «депутату Государственной Думы» Поклонской не проявлять вообще какой-либо активности в медиа и СМИ, - об этом сообщает Znak.com. Такая позиция однопартийцев Поклонской вызвана тем, что она отличилась сразу несколькими публичными высказываниями, вызвавшими их «бурное негодование». В частности, Поклонскую, за ее ошибку в отношении автора высказывания «Служить бы рад, прислуживаться тошно», обвинили в «непрофессионализме», который никак не состыкуется с новой политикой «Единой России» на профессионализацию парламента. В то же время, политологи считают, что хуже всего представители фракции Поклонской восприняли тот факт, что она сравнила Ленина с Гитлером, назвав их обоих «извергами, пролившими море крови».

Жуналист Александр Сотник, комментируя эти события, подчеркнул, что «публичное замечание», сделанное фракцией «Единой России Поклонской», стоит понимать только в одном смысле. Если буквально, то оно означает: «Заткнись, дура!»

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