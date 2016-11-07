Поклонскую мы поддерживаем за ее твердость духа в критические дни, - Марков

Как сообщает replyua.net, член Общественной палаты Российской Федерации заявил, что против Натальи Поклонской развернута «настоящая травля», но ее однопартийцы, несмотря ни на что, готовы ее поддержать.
Сергей Марков заявил на своей странице в Facebook, что над так называемым «экс-прокурором Крыма», насмехаются в социальных сетях и СМИ не потому, что она допустила вполне простительную ошибку, а потому, что она – один из самых ярких символов «Русской весны» в Крыму. Напоминаем, что Поклонская недавно во время своего выступления на радио приписала известную фразу Чацкого Александру Суворову.
Марков, будучи бывшим депутатом Госдумы, заявляет: «Травят Поклонскую, мол, она что-то там не так сказала, но она может рассчитывать на нашу поддержку». Ошибки Поклонской Марков объяснил «некачественным высшим образованием, полученным в Украине, ВУЗы которой выпускают полуграмотных специалистов». «Это Минобразования Украины виноваты в том, что Поклонская Чацкого с Суворовым путает. Но Поклонскую мы поддерживаем за твердость ее духа в критические дни марта 2014 года», - добавил Марков.
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