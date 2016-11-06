Україна надасть «зелений коридор» для виводу російських військ

На офіційних переговорах, які відбулись сьогодні, шостого листопада 2016 року, українська сторона дала згоду на створення на її території «зеленого коридору», через який буде виведено російський збройний контингент, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Цензор.нет».
Так, сьогодні для офіційних переговорів зустрілись очільники оборонних відомств України і Молдови Степан Полторак та Анатол Шалару. Останній, коментуючи результати зустрічі з українським колегою, наголосив, що сторони дійшли згоди у питаннях евакуації російських військових та озброєнь з території невизнаного Придністров’я. За словами міністра, первісно розглядалось кілька варіантів евакуації – морський, повітряний і сухопутний. Після обговорення всіх переваг та недоліків кожного з варіантів, вирішили зупинитись на останньому.
Евакуація потрібна з огляду на те, що російський контингент становить загрозу як для України, так і для Молдови. Вихід російських військ будуть моніторити представники ОБСЄ. Крім того, можуть виникнути проблеми із застарілими озброєннями і боєприпасами - з огляду на їх стан, відповідну утилізацію здійснюватимуть представники ОБСЄ та ООН.
Горячая тема: Открыта еще одна тайная деталь развода Путина
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter