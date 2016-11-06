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Российский политолог заявил о новой «оккупации» Киева и обещал «помочь»

Российский политолог заявил о новой «оккупации» Киева и обещал «помочь»
Сергей Марков, доверенное лицо Путина и известный российский политолог, на своей странице в Фейсбуке «поздравил» украинцев с годовщиной освобождения столицы Украины от нацистов, передает replyua.net.

По мнению Маркова, сейчас Киев снова оккупировали, и сделали это британские, польские и американские спецслужбы, однако украинскую столицу обязательно «освободят». «Сколько уже страдал наш великий Киев за всю свою долгую историю. Сейчас этот город тоже оккупирован, и оккупантами являются британские, польские и американские спецслужбы, которые контролируют украинскую столицу в стратегических вопросах. Они планируют создать репрессивный режим и превратить страну в Антироссию. Но Киев снова освободят, и мы не только в это верим, но и работаем над тем, чтобы это произошло», написал Марков.

Украинцы отреагировали на пост доверенного лица Путина и попросили его заняться работой над освобождением РФ от СПИДа, и уже наконец оставить и Киев, и всю Украину в покое. Один из пользователей написал, что никто не способствует русофобии, кроме самих русских.

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