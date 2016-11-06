В Волгограде Путин допросил Януковича

Американское издание Newsweek сообщает о том, что российский президент провел тайную встречу с Виктором Януковичем недалеко от российского Волгограда, информирует replyua.net. По информации западного издания, о встрече Путина и Януковича стала известно представителям западной разведки.
В частности, представители разведки заявили о том, что во время тайной встречи бывший президент Украины и президент РФ обсудили доказательства получения денег Манафортом от «Партии регионов». Путин встретился с беглым президентом после того, как была опубликована информация о том, что Пол Манафорт получил от «Партии регионов» почти 13 миллионов долларов. В разведке подчеркнули, что якобы Янукович отрицал все эти данные и заявил Путину, что документальных следов передачи миллионов не было, однако позже Путин заявил своему окружению, что не поверил бывшему украинскому лидеру.
Напомним, что Манафорт долгое время был лоббистом экс-президента Украины, а недавно был уволен Трампом с должности советника миллиардера. По некоторой информации, Янукович может сейчас жить на территории Волгоградской области, поскольку недавно он был там на своей яхте.
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