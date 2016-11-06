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Жириновский рассказал на английском языке все, что он думает о Клинтон

Жириновский рассказал на английском языке все, что он думает о Клинтон
Скандальный российский политик Владимир Жириновский продемонстрировал неплохое знание английского языка, обратившись на нем к кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон. Как сообщает replyua.net, обращение Жириновского к демократке разместил канал Channel 4 News на своей странице в Фейсбуке. Лидер ЛДПР сказал несколько слов на родном языке Хиллари Клинтон, и мы переводим эти фразы.

«Дорогая Хиллари Клинтон! Тебе никогда не стать президентом. Да здравствует Дональд Трамп», заявил российский политик. Также он назвал Клинтон «бывшей главой Госдепартамента США» и заявил, что демократке пора уже отказаться от идеи баллотироваться в американские президенты. Кроме того, далее от Жириновского посыпались оскорбления. В частности, политик назвал Хиллари «злобной и больной», отметив, что от победы республиканца выиграют абсолютно все – и Европа, и Соединенные Штаты, и «возможно, даже немного Россия».

Напомним, что Трамп неоднократно отрицал свое сотрудничество с Кремлем, но при этом всегда подчеркивал, что хочет улучшить отношения между США и Россией.

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