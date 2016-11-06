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Вслед за Сигалом: Орнелла Мути станет россиянкой

Вслед за Сигалом: Орнелла Мути станет россиянкой
Российские СМИ, в частности, РИА Новости сообщают о том, что еще одна знаменитость собирается оформить российское гражданство. Как информирует replyua.net, речь идет об Орнелле Мути, звезде 80-х годов, которая снялась в одной из самых известных итальянских комедий «Укрощение строптивого» вместе с Адриано Челентано.

О том, что Мути хочет получить российский паспорт, рассказал Александр Ревва, известный российский комик и шоумен. По его словам, в настоящий момент итальянская артистка занимается подготовкой документов для получения гражданства. Ревва хорошо знаком с Мути – она снималась в его клипе. Также актеры были гостями программы «Вечерний Ургант».

Презентация клипа Реввы состоялась недавно, и на церемонии Орнелла говорила о том, что не будет против получения российского паспорта. Напомним, что несколько дней назад гражданство российской федерации получил голливудский актер Стивен Сигал. Ранее гражданином России также стал и француз Жерар Депардье, который даже некоторое время успел пожить в России.

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