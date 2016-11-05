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Відносини Росії і США впали нижче плінтуса – Медведєв

Відносини Росії і США впали нижче плінтуса – Медведєв
Очільник російського уряду Дмитро Медведєв дав коментарі з приводу стану двосторонніх зносин між Росією та Сполученими Штатами Америки, - про це replyua.net інформує, посилаючись на публікації інтернет-порталу «Цензор.нет».

Так, за словами російського прем’єр-міністра, причиною такого «падіння» стали події в Україні та реакція на них з боку адміністрації президента Барака Обами. Медведєв наголосив, що відносини зі Сполученими Штатами наразі досягли «надзвичайно низької точки», і коли він лише починав співпрацю з чинним президентом США, він навіть не міг уявити, що стосунки з ним настільки зіпсуються. Відтак глава російського уряду почав згадувати часи, які передували агресії його держави проти України – тоді йому з американцями вдавалось знаходити спільну мову. Прикладами спільних проектів стали укладення Договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь, вирішення спірної ситуації навколо Ірану і ціла низка інших доволі значимих тем.

Крім того, Медведєв наголосив, що погіршення стосунків Москви і Вашингтону – «не його вина» і «не його вибір». Російський прем’єр запевнив, що він хоче дружити зі Сполученими Штатами і дуже зацікавлений тому, щоб двосторонні зносини між державами були нормальними.

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