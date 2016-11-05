Пентагон підтвердив готовність завдати удару по Росії

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Речник Ради національної безпеки при Білому Домі Марк Строх підтвердив, що Сполучені штати перебувають у стані готовності у будь-який момент завдати кібер-удару по Кремлю, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання NewsAder.Так, у розмові із журналістами американський чиновник наголосив, що американська розвідка готова завдати удару у відповідь на численні провокації з боку Москви. Тим не менш, він не став уточняти ні хто стане «жертвою» такого удару, ні коли він відбудеться. «Ми реалізуємо свої погрози тоді, коли нам буде зручно це зробити», - наголосив Строх. За його словами, «про деякі наші заходи стане відомо, а про деякі - ні», наголошуючи, що не варто сподіватись на те, що громадськість буде поінформовано про всі таємні дії кібер-розвідки Сполучених Штатів.Нагадаємо, сьогодні, п’ятого листопада 2016 року, у пресі з’явилось повідомлення про те, що американські хакери проникли до системи управління енергетикою Російської Федерації, а також до її телекомунікаційних мереж та до командної системи. За їх словами, це - лише первісний етап підготовки до майбутніх атак. Російська сторона, у свою чергу, повідомлення висміяла і наголосила, що інформаційні системи держави перебувають під надійним захистом.