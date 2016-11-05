«Эксперт: Путин подумал – русские не хуже украинцев и установил памятник князю Владимиру

Русские ничем не хуже украинцев, и также являются наследниками князя Владимира – именно такая мысль приходит в голову после того, как в центре Москвы появился памятник князю Владимиру. Как передает replyua.net, об этом на Апострофе пишет Андрей Зубов, доктор исторических наук.
По его словам, установка памятника является своеобразной реакцией, и российские власти хотели сказать, что россияне не хуже украинцев. «Князь Владимир является общим героем для всех, и таким же героем можно назвать и Данте, памятники которому установлены практически во всех итальянских городах. Памятники князю Владимиру можно найти в Беларуси, Украине, России, и украинцев не должен смущать тот факт, что еще один памятник появился у стен Кремля. Никакого послания от Путина в этом нет, а то, что он постоянно твердит о единстве белорусов, русских и украинцев, - так это только от недостатка ума», считает Зубов.
Более того, он отметил, что речи Путину пишут такие же безграмотные люди, поскольку собирателем земель был не князь Владимир, а Иван Третий.
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