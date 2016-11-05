Эксперт: в ноябре Россия попытается дестабилизировать ситуацию в Украине

Россия может дестабилизировать ситуацию в Украине в ноябре, и этот месяц считается очень «выгодным и удачным» с точки зрения новых провокаций. Как сообщает replyua.net, ссылаясь на 112 Украина, об этом заявил Андрей Илларионов, бывший советник российского президента.
По его словам, в СБУ уже неоднократно выступали с такими заявлениями, и, если они прозвучали, значит, имеется какая-то важная информация, но в ведомстве никогда не раскроют карты, но можно предположить, что информация очень важная, поскольку заявления делают высокопоставленные чиновники. «Нужно понимать, что 8 ноября пройдут президентские выборы в США, и в это время, которое растянется на несколько недель, ни США, ни Европа не будут интересоваться тем, что происходит в Украине. Именно в этот момент РФ может устроить провокации», считает Илларионов.
По его мнению, предвыборная гонка в США позволит создать практические идеальные условия для того, чтобы Россия снова начала дестабилизировать ситуацию в Украине. «Провокации будут проведены без рисков, и РФ может провести акции не только в Украине, но и в других странах», уверен эксперт.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter