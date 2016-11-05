Путин пояснил, кто такой князь Владимир

Накануне президент России присутствовал на открытии в Москве памятника князю Владимиру, и он рассказал, кем для России является этот человек, сообщает replyua.net со ссылкой на Крым. Реалии.
На церемонии открытия Путин выступил с речью и заявил: «Открытие нового памятника станет данью уважения выдающемуся предку, почитаемому воину, государственному деятелю, святому, а также основателю Российского государства». Памятник был установлен в центре российской столицы, прямо у стен Кремля, несмотря на то, что этому событию очень противились активисты и архитекторы, посчитавшие, что монумент нарушит исторический ландшафт. Деньги на памятник, как заявили вчера российские источники, «собирали всем миром».
Инициаторами установки монумента стали представители Российского военно-исторического общества под руководством Владимира Мединского, министра культуры РФ. Сначала памятник планировали установить не возле Кремля, а на Воробьевых горах, но этому воспротивились активисты и местные жители, заявившие, что под тяжелым весом монумента может обрушиться склон.
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