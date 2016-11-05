Західні політологи намагались розгадати таємницю Кадирова

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Очільник Чеченської Республіки у складі Російської Федерації Рамзан Кадиров не перестає тривожити розум багатьох західних політичних оглядачів, які намагається з'ясувати в чому ж полягає секрет його популярності, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».Так, Кадиров однозначно є медійним персонажем, який кожним своїм епатажним вчинком відволікає увагу від справді важливих проблем. Наприклад, напередодні оголошення результатів розслідування катастрофи МН-17 очільник Чечні з’явився на офіційний прийом вдягненим у середньовічні лицарські обладунки. Дитячі бої за версією ММА були проведені за кілька днів до річниці вбивства журналіста Анни Політковської, у якому звинувачують підлеглих Кадирова. Деякі оглядачі проводять паралелі між чеченським лідером та політиком Володимиром Жириновським – останній теж відомий скаженою риторикою і безмежною лояльністю до Кремля.Тим не менш, лояльність може не допомогти Кадирову у майбутньому. Так, більшість політичних лідерів як регіонального, так і федерального рівня незадоволені тими щедрими субвенціями, які отримує Чечня з загальнодержавного бюджету. Опитані експерти приписують чеченському лідеру два основних конфлікти: по-перше, з силовиками різних рівнів – від середньої до найвищої ланки. На їх думку, протистояння розпочалось зі спроб Кадирова «видавити» представників МВС та ФСБ з Чечні або підпорядкувати їх собі і триває й досі. Другий конфлікт у політика виник із керівником «Роснафти» Ігорем Сечиним за контроль над родовищами нафти, у якому Кадиров, здається, отримав перемогу. Тим не менш, протистояння за умови обмеженості ресурсів будуть наростати і ще невідомо, чим саме наступного дня обернеться «лояльність» Кадирова Путіну.