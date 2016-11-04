Щось пішло не так? Націоналістичний мітинг в Росії пройшов під антикремлівськими лозунгами

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Сьогодні, четвертого листопада 2016 року, у низці міст Російської Федерації відбулись мітинги націоналістів, які раптово почали озвучувати антипутінські гасла, - про це replyua.net інформує, посилаючись на матеріали видання «Цензор.нет».Так, за словами очевидців, у влаштованій націоналістами ході «Російський марш» взяли участь близько тисячі осіб. Їх лозунги яскраво продемонстрували «вінегрет» в системі цінностей організаторів. Наприклад, одночасно було озвучено вимогу про відставку російського президента і заклики припинити еміграцію. Крім того, націоналісти заявили про важливість припинення репресій і позбавлення влади чекістів. Окремим наративом прозвучали лозунги проти війни з Україною. Один із організаторів поскаржився журналістам, що половину плакатів, підготовлених активістами, так і не було допущено місцевою владою. Крім того, по закінченню заходів поліція провела кілька арештів – у тому числі до буцегарні потрапив молодик з українським прапором.Варто зазначити, що в цей же час в іншому регіоні Москви відбувався паралельний мітинг націоналістів, які підтримують війну з Україною. Зокрема, на ньому виступав відомий терорист Ігор Стрєлков-Гіркін.