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Пономарев: Путин планировал захват Крыма на 2015 год

Пономарев: Путин планировал захват Крыма на 2015 год
Бывший депутат Государственной Думы Российской Федерации Илья Пономарев заявил сегодня в интервью Оnline.ua, что Владимир Путин планировал провести захват и аннексию Крыма не 2014 году, а на год позже – во время или сразу после президентских выборов в Украине – об этом сообщает replyua.net.

Пономарев объясняет свое заявление тем, что операция по аннексии Крыма планировалась в Кремле давно, однако она никогда не были на переднем плане. «Виктор Янукович однозначно проиграл бы выборы в 2015 году любой другой кандидатуре, и это был бы человек, поддерживаемый Западном. Путин это понимал, поэтому планировал операцию на время проведения выборов или сразу после них», - сообщил он.

По мнению Пономарева, Путин решился на немедленный захват Крыма сразу после событий на Майдане, потому что ему необходимо было, во что бы то ни стало, «перебить ситуацию», показать, что он все равно выиграл, даже в такой ситуации. «Аннексия Крыма перекрыла резонанс от Майдана и побега Януковича. Путин хотел показать, что он и поражение может превратить в победу», - сообщил бывший депутат.

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