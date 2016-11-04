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Российские солдаты в Сирии: тайно воюют, тайно умирают, - Reuters

Российские солдаты в Сирии: тайно воюют, тайно умирают, - Reuters
Reuters сообщает, что с начал текущего года в сирийской войне погибли около ста российских военнослужащих. Ни один из них по документам официально там не находился, а похороны каждого проводились тайно – об этом передает replyua.net.

Информационное агентство сообщает, что третьего февраля Максим Колганов был застрелен повстанцами в районе Алеппо. Девятого марта текущего года Сергея Морозова ранили в перестрелке повстанцы вблизи Пальмиры, он скончался по дороге в больницу. Семьи этих двоих и многих других погибших получили орден «за храбрость», присужденный посмертно, и сертификат об этом, подписанный лично Владимиром Путиным – так российские власти подчеркивают, как много эти военные сделали для своей страны. Немаловажная деталь – каждая семья погибшего в Сирии российского военного получает «компенсацию» в размере 100 000 долларов США.

Гибель Колганова и Морозова, как и многих других, не были обнародованы. Семьи погибших заявляют, что им мало что известно об обстоятельствах гибели их родных в Сирии, тела им не прислали, и просили ни с кем не обсуждать случившееся. По их словам, российские военные находятся в Сирии не на государственной военной службе, а в качестве частных подрядчиков. Все они находятся в Сирии тайно – для российских граждан «их там нет».

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