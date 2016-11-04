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Портников: героиня мультиков и истеричная прокурорша зря затеяла эту игру

Портников: героиня мультиков и истеричная прокурорша зря затеяла эту игру
Виталий Портников пишет, что люди, проголосовавшие за Наталью Поклонскую, еще не раз пожалеют о своем поступке – эта «истеричная прокурорша» будет гадить в России так же активно, как гадила на оккупированных Россией территориях, потому что только в этом она видит свое истинное призвание – об этом передает replyua.net.

Портников ранее сообщал, что Поклонской сложно будет делать себе пиар громкими заявлениями и какими-либо поступками в Госдуме, потому что для начала ей придется «переплюнуть» Ирину Яровую, а это не так-то просто. Журналист подчеркивает, что «мультипликационная героиня» таки нашла для себя нишу – записалась в убежденные монархистки и защитницы царской семьи. Портников пишет: «У Поклонской уже появились первые жертвы – ими стал фильм «Матильда» и его создатель, Алексей Учитель». Как сообщалось ранее, Поклонская направила от своего имени депутатский запрос в прокуратуру РФ для того, чтобы запретить выход фильма в прокат в связи с тем, что он якобы «оскорбляет чувства православных верующих», хотя при этом призналась, что сама она его не видела.

Портников отмечает, что Николай Романов – неудачный политик и обычный человек, со своими странностями и слабостями. «Рассказывать правду о его жизни – это не преступление, тем более – не оскорбление чувств верующих», - пишет журналист. Портников подчеркивает, что «Поклонская очень не вовремя затеяла это расследование – в Кремле сейчас решили поиграть в уважение к деятелями культуры и искусства». Он резюмирует: «Впрочем, какие-то очки на спекуляции на вере и истории эта героиня мультиков себе заработает. А если нет – перебежит в другой мультик».

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
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