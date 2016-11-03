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Страшні реалії православного «безпрєдєлу» в Росії

Страшні реалії православного «безпрєдєлу» в Росії
Одна із мешканок Новосибірська у традиційній для росіян манері звернулась із відкритим листом до президента РФ Володимира Путіна для того, аби він допоміг вирішити проблему, яка нависла над містом, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали порталу «Каспаров.ру».

Так, описана жінкою ситуація за її словами характерна для низки регіонів РФ, але особливо яскраво проявилась саме в Новосибірську. Так, з весни 2014 року (який дивний збіг – ред.) неформальну владу над містом загарбали двоє так званих «православних активістів» - Юрій Задоя та Олексій Лобов. За ці два роки вони силовими методами зірвали низку рок-концертів, виставок і театральних постановок, які з якихось причин їм не сподобались. Цілком законні культурно-масові заходи, узгоджені з адміністрацією міста, стикаються із бандитським опором: під дверима клубу чи театру з’являються молодики спортивної зовнішності, які б’ють охоронців і відвідувачів.

Крім того, Задоя постійно пише кляузи на тих, хто насмілився заявити про свій атеїстичний світогляд та цькує їх. Дійшло навіть до того, що він запроторив до божевільні власного сина, двадцятирічного студента. Власне, цілком розділяючи обурення жінки, зазначимо, що навряд чи можна чекати чогось іншого від держави, де середньовічне православне мракобісся стало державною ідеологією.

Горячая тема: Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?
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Важное за день
03 ноя 2016
34509

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

В Фейсбуке началась травля Матвея Ганапольского, и эта история набирает нешуточные обороты. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет Айдер Муждабаев. По словам журналиста,


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