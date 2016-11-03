Путин предоставил Стивену Сигалу российское гражданство, - Песков объяснил с какой целью

Несколько часов назад на сайте Кремля появилось сообщение о том, что указом президента России Стивену Сигалу, родившемуся в США 10.04.1952 года, предоставляется гражданство Российской Федерации. Как информирует replyua.net со ссылкой на российские источники, российский паспорт голливудского актера прокомментировал Дмитрий Песков.
По словам пресс-секретаря президента РФ, Путин подписал указ о предоставлении гражданства только «из-за настойчивых и постоянных просьб самого актера». Песков заявил: «Это было большим желанием самого Сигала, и он неоднократно обращался с этой просьбой, причем это продолжалось довольно долгое время». Также пресс-секретарь рассказал, что голливудский актер известен своими очень теплыми чувствами по отношению к России, и он никогда не скрывал своих эмоций.
От себя добавим, что Сигал является частым гостем в России. Он неоднократно приезжал в Москву и даже встречался с Путиным. Напомним, что получение российского гражданства в будущем также не исключил и Леонардо ДиКаприо, который тоже недавно проводил встречу с российским президентом.
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