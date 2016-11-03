У русских националистов все более популярен Гиркин, а не Путин, который «кинул» русских на Донбассе – эксперт

Президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал предложение принять закон о русской нации. Что такое российская нация и какое представление об этой нации у правящих кругов РФ в эфире «Громадського радио» рассказал политолог Андрей Окара, передает replyua.net.
«С одной стороны, не так много времени остается до следующих президентских выборов. А с другой – за несколько дней должен состояться так называемый «Русский марш». 4 ноября происходит, как правило, это мероприятие, когда идут на него националистически настроенные люди. Русский национализм – это понятие широкое. В него можно вложить людей с диаметрально противоположными взглядами. Есть имперские националисты, а есть антиимперские. Некоторые поддержали так называемые «ДНР» и «ЛНР», а некоторые наоборот воюют на украинской стороне. И у первых, и у вторых есть мотивации, которые укладываются в критерии русского национализма», – рассказал Андрей Окара.
По его словам, за последние десять лет российский политический режим пытается заигрывать с националистами. Но, что интересно, сами националисты считают существующий политический режим антироссийским. Они убеждены, что действия власти направлены не на пользу российскому населению, Россия платит дань Кавказу, удерживает нерусские регионы и «нероссияне» здесь живут лучше, чем россияне, что Россия – это империя наоборот, то есть метрополии живется хуже, чем колониям.
Политолог отметил, что еще до войны ему довелось быть на встрече с Путиным, где известный теоретик русского национализма Егор Холмогоров говорил: «Владимир Владимирович, надо бы принять закон о статусе русского народа, как такового, на котором выросла государственность». На что Путин ему сказал, что считает, что официальное закрепление статуса приведет к дисбалансу и даст повод обвинить русских в шовинизме. Видимо политика внесла свои коррективы и сегодня мнение хозяина Кремля резко изменилось.
«Расулу Гамзатову приписывают высказывание, что Дагестан добровольно в Россию не входил и добровольно из нее не выйдет. Большинство «славянских» регионов РФ являются дотационными. И как они будут существовать без федерального бюджета – это большой вопрос. Они это прекрасно осознают», – считает Андрей Окара.
Он отметил, что в большинстве «неславянских» единиц федерации есть режимы этнократов. Быть славянином и жить в Чечне, Ингушетии или Дагестане – это не лучший выбор. В России сейчас ищут новый формат объединительной идеи, которая будет способна сплотить россиян, ведь православие, которое активно финансируется и пропагандируется в России, актуально только для славян. Известный пропагандист Дугин пытался развивать «неоевразийство», которое говорит об уникальной цивилизации, где православные славяне генетически и идейно связанные с неславянами и православными, но эта фишка тоже не сыграла. Потом были идеи «русского мира», которые «прокатили» только для Беларуси, Украины, Молдовы – то есть стран ближнего зарубежья.
«Сейчас фактически единственной объединяющей идеей является победа во Второй мировой войне. Это единственная гражданская религия современной России. Потом Кремль не менее пафосно преподнес на блюдце историю с Крымом. Это сплотило на определенное время большинство телезрителей и сложился «путинский консенсус». Еще есть идея о том, что надо объединиться перед лицом американского врага. С телевизора складывается впечатление, что предвыборная кампания в США продолжается также и в России, складывается впечатление, что россияне тоже пойдут на избирательные участки и буду выбирать будущего президента США. Все время говорят о том, что Трамп хороший и Хиллари коварная», – рассказал эксперт.
Несмотря на изобилие пропаганд проблема в России остается. У власти нет ответа на вопрос о том, что должно стать основой новой российской идентичности. Россия пытается производить новый культурный универсум но это не работает. Есть опыт многоэтнической Америки, но в России не получается построить плавильный котел, где сплавится нация. «Великорусский народ на самом деле является произведением российской государственности. Его образовала сначала Владимиро-Суздальская Русь, Московское государство, потом Российская империя. Америка развивалась последние 200 лет. Это страна эмигрантов. Россия не такая. И у власти нет понимания, что с этим делать. У русских националистов все более популярен Гиркин (Стрелков), который «защищал» русских на Донбассе, а не Путин, который там их бросил», – резюмировал политолог.
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