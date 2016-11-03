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Сотник: москвичи не могут идентифицировать «российскую нацию»

Сотник: москвичи не могут идентифицировать «российскую нацию»
Скоро в России может появиться закон о «российской нации», однако никто из москвичей не может четко идентифицировать эту самую нацию. Как передает replyua.net, российский журналист Саша Сотник провел видеоопрос среди жителей столицы РФ и разместил его в Интернете.

Большинство столичных жителей почему-то стали сравнивать современную Россию с СССР, а некоторые даже цитировали Бенито Муссолини, классика фашистской идеологии. Москвичи давали самые разные ответы – кто-то заявил, что русская нация – этот такое состояние любого российского гражданина, который отчетливо понимает, что является гражданином своей страны, а не просто человеком, у которого на руках имеется российский паспорт. Некоторые респонденты отмечали, что теперь примерно также, как и при Советском Союзе – все регионы и республики стали едины, и никто не различает людей по национальному признаку.

Некоторые москвичи отвечали, что русские произошли от славян, но и татары – это тоже российский народ, но он не является русским по происхождению. Результаты опроса Сотник разместил на своей странице в Фейсбуке и отметил, что Путин очень успешно продает «совок совкам», но довольно по спекулятивной цене.

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