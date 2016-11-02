Директора украинской библиотеки в Москве обвинили в «разжигании ненависти» к россиянам

Как сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС, в РФ сегодня начались слушания по делу обвинения директора украинской библиотеки в Москве в разжигании межнациональной розни в отношении россиян.
59-летняя Наталья Шарина обвиняется в распространении запрещенной литературы, которую следствие посчитало «экстремистской». Подсудная отрицает все обвинения. Ее адвокат сообщил BBC, что, по его мнению, дело против нее имеет сугубо политические основания. Суд начался с выступления стороны обвинения, которая привела длинный список украинских книг, которые являются либо запрещенными в России, либо «унижают достоинство» россиян, распространенных Шариной. Следствие подчеркнуло, что все действия директора библиотеки были «преднамеренными».
Прокурор официально обвинила Шарину в намеренном приобретении книг и брошюр, а также компакт-дисков с целью предоставления к ним доступа широкой общественности. Шарина на это ответила: «Я не понимаю сути обвинений и поэтому не чувствую за собой никакой вины. Я прошу прокурора объяснить, какие именно мои действия были расценены как разжигание межнациональной вражды». Против Шариной было выдвинуто еще одно обвинение – хищение библиотечных фондов, которое она также отрицает.
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