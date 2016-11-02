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Нафта в режимі русофобії – блогер

Нафта в режимі русофобії – блогер
Блогер Олександр Коваленко прокоментував динаміку цін на ринку чорного золота і пояснив які наслідки для Російської Федерації вона за собою потягне, - про це replyua.net інформує з посиланням на дописи зі сторінки оглядача в Фейсбук.

Так, за словами блогера, Росія нарощує обсяги видобутку нафти, але навряд чи це допоможе її економіці. На додаток до внутрішніх проблем, тепер ще й динаміка цін на нафту на світових ринках не радує Кремль. Наприклад, сьогоднішнє оприлюднення обсягів запасів нафти в Сполучених штатах відразу обвалило ціни. Отже, за тиждень у «коморі» Вашингтону накопичилось на чотирнадцять з половиною мільйонів барелів більше нафти, ніж за минулі сім днів. З огляду на це, WTI відразу обвалилась з сорока шести доларів десяти центів за барель до сорока п’яти доларів. Головний індикатор цін, сорт Brent, впав з сорока семи доларів сімдесяти центів до сорока шести доларів п’ятдесяти центів. Більше того, добовий видобуток у США зріс на вісімнадцять тисяч барелів і зараз становить вісім з половиною мільйонів барелів на добу.

Власне, не надто гарна динаміка для продавців нафти. Тепер у них є єдиний вихід - не скорочуючи обсяги видобутку, витіснити з ринку найслабшого гравця. Як ви думаєте, хто ним стане?, - іронізує блогер.

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