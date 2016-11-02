Грозноманія крокує Росією. Слово взяв Жириновський

Експресивний російський політик пропонує переглянути назви міських об'єктів РФ, які отримали свої імена на честь історичних діячів зі «спірною» біографією. І почати Вольфович вирішив з однієї з артерій, по якій іноземці потрапляють в центр Москви, передає replyua.net.
В ході засідання Держдуми РФ Володимир Жириновський виступив з пропозицією перейменувати назви різних міських об'єктів в честь тих історичних діячів, «хто звеличив Росію, а не руйнував». Як приклад лідер ЛДПР привів Ленінський проспект в Москві, якому, на думку російського політика, слід було б присвоїти іншу назву – шосе Івана Грозного.
«Іноземні делегації, які прилетіли у «Внуково» і прямують в центр Москви по Шосе Івана Грозного, повинні відразу розуміти, куди вони їдуть і, хто тут господар», - пояснює свою ініціативу Жириновський. Які ще об'єкти потраплять під приціл Жириновського, поки невідомо, але список ризикує опинитися довгим.
«У нас є місто Пугачов на ім'я відомого бунтівника, наймита британців, який на Уралі орудував – там, де наші збройові заводи. Іменами терористів названі цілі регіони, як Свердловська область. У Москві є метро «Войковська», яка носить ім'я людини, яка вбила царя. А вулиці Леніна взагалі є в кожному місті. Давайте відмовимося, нарешті, від цього», - Жириновський.
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