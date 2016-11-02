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Грозноманія крокує Росією. Слово взяв Жириновський

Грозноманія крокує Росією. Слово взяв Жириновський
Експресивний російський політик пропонує переглянути назви міських об'єктів РФ, які отримали свої імена на честь історичних діячів зі «спірною» біографією. І почати Вольфович вирішив з однієї з артерій, по якій іноземці потрапляють в центр Москви, передає replyua.net.

В ході засідання Держдуми РФ Володимир Жириновський виступив з пропозицією перейменувати назви різних міських об'єктів в честь тих історичних діячів, «хто звеличив Росію, а не руйнував». Як приклад лідер ЛДПР привів Ленінський проспект в Москві, якому, на думку російського політика, слід було б присвоїти іншу назву – шосе Івана Грозного.

«Іноземні делегації, які прилетіли у «Внуково» і прямують в центр Москви по Шосе Івана Грозного, повинні відразу розуміти, куди вони їдуть і, хто тут господар», - пояснює свою ініціативу Жириновський. Які ще об'єкти потраплять під приціл Жириновського, поки невідомо, але список ризикує опинитися довгим.

«У нас є місто Пугачов на ім'я відомого бунтівника, наймита британців, який на Уралі орудував – там, де наші збройові заводи. Іменами терористів названі цілі регіони, як Свердловська область. У Москві є метро «Войковська», яка носить ім'я людини, яка вбила царя. А вулиці Леніна взагалі є в кожному місті. Давайте відмовимося, нарешті, від цього», - Жириновський.

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