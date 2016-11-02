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Каспаров прокомментировал критику в адрес Акунина из-за Крыма

Каспаров прокомментировал критику в адрес Акунина из-за Крыма
В адрес Бориса Акунина прозвучала вполне справедливая критика после того, как он не смог ответить на вопрос, к какой стране относится Крым.

Как передает replyua.net, об этом на Обозревателе сообщает Гарри Каспаров, прокомментировавший заявление Виктора Шендеровича, который заступился за Акунина. «Это первая ситуация, когда наши с Шендеровичем разногласия достигли апогея, но тут нужно признать, что от поста писателя попахивает лукавством, и он пытается всех уверить в том, что фразы «Крым-Украина» и «Крым-не Россия» абсолютно одинаковые», отмечает Каспаров. По словам оппозиционера и шахматиста, для него фраза «Крым-не Россия» не является подтверждением того, что Крым украинский.

«Укрываться в комфортной серой зоне – это уже традиция для многих оппозиционных интеллектуалов из России. Шендерович и Акунин – это люди, которые никогда не зависели от режима, и они всегда отстаивают принципиальные и довольно честные позиции, однако теперь ясно, что на крымском вопросе они запинаются. Они, являясь гражданами свободной России, не решаются сказать о том, что Крым – это Украина», подчеркнул Каспаров.

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