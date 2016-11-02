В Алеппо 4 листопада буде діяти гуманітарна пауза - Генштаб ЗС РФ

Президент Російської Федерації Володимир Путін наказав своїм командирам запровадити гуманітарне призупинення бойових дій в сирійському місті Алеппо 4-го листопада з 9-ї до 19-ї години. Таке рішення погоджено з владою Сирії. Про це розповів керівник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Герасимов Валерій, пише російське агентство «ТАСС», передає replyua.net.
«З метою уникнення додаткових жертв, за наказом головнокомандувача Збройних сил РФ Володимира Путіна міністр оборони Російської Федерації генерал Сергій Шойгу прийняв рішення про введення в сирійському місті Алеппо гуманітарну паузу, яка буде проходити 4-го листопада з 9:00 до 19:00. Дане рішення погоджено з владою Сирійської Арабської Республіки», - йдеться у повідомленні.
В той самий час Герасимов наголосив, що під час дії гуманітарної паузи всі раніше підготовлені російськими представниками безпекові коридори будуть діяти. Через них можуть виходити як представники мирного населення, так і бойовики. Як відомо, нещодавно авіаносна група з кількох кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації увійшла до Середземного моря та продовжує рухатись у напрямку узбережжя Сирії.
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