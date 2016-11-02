валюта
СпецтемаПравозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество

В Алеппо 4 листопада буде діяти гуманітарна пауза - Генштаб ЗС РФ

В Алеппо 4 листопада буде діяти гуманітарна пауза - Генштаб ЗС РФ
Президент Російської Федерації Володимир Путін наказав своїм командирам запровадити гуманітарне призупинення бойових дій в сирійському місті Алеппо 4-го листопада з 9-ї до 19-ї години. Таке рішення погоджено з владою Сирії. Про це розповів керівник Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації Герасимов Валерій, пише російське агентство «ТАСС», передає replyua.net.

«З метою уникнення додаткових жертв, за наказом головнокомандувача Збройних сил РФ Володимира Путіна міністр оборони Російської Федерації генерал Сергій Шойгу прийняв рішення про введення в сирійському місті Алеппо гуманітарну паузу, яка буде проходити 4-го листопада з 9:00 до 19:00. Дане рішення погоджено з владою Сирійської Арабської Республіки», - йдеться у повідомленні.

В той самий час Герасимов наголосив, що під час дії гуманітарної паузи всі раніше підготовлені російськими представниками безпекові коридори будуть діяти. Через них можуть виходити як представники мирного населення, так і бойовики. Як відомо, нещодавно авіаносна група з кількох кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації увійшла до Середземного моря та продовжує рухатись у напрямку узбережжя Сирії.

Горячая тема: «Ветерани ДНР» не хочуть більше воювати проти українців
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Журналист: задекларированные накопления открыли глаза всем украинцам

В 2017 году в Украине появятся лоукосты

У Кремля нова проблема

Гонтареву подозревают в махинациях в интересах беглого Януковича

В зоні АТО вже немає жодного мобілізованого

Прогноз синоптиков: дожди и снег во всех областях

32-річний британський принц Гаррі зустрічається з 35-річною американською актрисою

Эксперт: нужно готовиться к отмене ЧМ-2018 в России

Дмитрий Шимкив: Нулевое декларирование должно вывести налоги из тени

Бабченко: задача Путина провалена

Эксперт: больше 80 процентов жилых домов в Украине нуждаются в капитальном ремонте

В Украине увеличивается размер субсидий

Е-декларации обострили в украинцах старую травму – психолог

Пономарь: новая заморозка, как и прогнозировалось

Эксперт: эффект разорвавшейся бомбы, или о том, как Трамп вырвался вперед

Эксперт: в день выборов в США ситуация может резко измениться

В крупнейшем городе РФ заявили о начале эпидемии ВИЧ

Олешко: шута заказали олигархи, и он подбивает украинцев на переворот

Керри: Обама отреагирует на кибератаки хакеров

Аваков анонсировал реформу пожарной службы

 Новости за день