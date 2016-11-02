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У Кремля нова проблема

У Кремля нова проблема
У Кремлі починають активно готуватися до проведення президентських виборів у Росії в 2018 році. Головне завдання, поставлене перед політтехнологами, - висока явка громадян. Про це сьогодні, 2-го листопада, пише російське видання «РБК», посилаючись на власні інформаційні джерела, передає replyua.net.

Головний заступник керівника адміністрації Кремля Кирієнко Сергій зібрав політтехнологів для обговорення майбутніх виборів президента Російської Федерації. Під час зустрічі, згідно з інформацією повідомлення, тісно обговорювалося питання забезпечення стабільності політичної системи. «Кремль поставив чітке завдання: гарантувати високу явку виборців з метою отримання високих результатів для лідируючого кандидата; очікується, що ним знову буде Володимир Путін», - повідомляє джерело, близьке до адміністрації президента РФ.

В той самий час перед Москвою постає більш складне питання, - хто зможе стати основним конкурентом Путіну? Єдині кадри для цього на сьогоднішній день – це керівники КПРФ і ЛДПР Геннадій Зюганов та Володимир Жириновський, які вже знаходяться у похилому віці (72 та 70 років). Невідомо, чи осилять вони проводити свою передвиборну кампанію.

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