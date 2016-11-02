В крупнейшем городе РФ заявили о начале эпидемии ВИЧ

В Екатеринбурге объявлена эпидемия ВИЧ, информирует replyua.net со ссылкой на российские источники. Накануне такое заявление прозвучало от Татьяны Савиновой, первого заместителя начальника управления здравоохранения Екатеринбурга.
По словам Савиновой, в городе объявлена эпидемия, и на сегодняшний день ВИЧ заражен каждый 50-ый житель Екатеринбурга. Савинова подчеркнула, что это ужасающие показатели, и на сто тысяч жителей – примерно 1826 заразивших, что составляет почти два процента населения города, включая и пожилых людей, и детей. Нетрудно сосчитать, что среди взрослых этот показатель намного выше, чем один из 50-ти человек, ведь в основном, ВИЧ заражаются граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Савинова добавила, что город давно перешел в так называемую стадию быстрого распространения ВИЧ, и порог в один процент заразившихся был преодолен еще несколько лет назад. Нужно отметить, что недавно в Великобритании медики полностью излечили от ВИЧ одного из пациентов, однако это единичный случай, и при таком росте заболеваемости помочь всем не удастся.
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