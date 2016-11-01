Хэллоуин в России запретят из-за того, что он мешает "русским духовным скрепам", - эксперт

Как передает replyua.net со ссылкой на Радио Крым.Реалии, российские власти обсуждают возможность запрета в РФ празднования Хэллоуина. По мнению украинского политолога Николая Давидюка, возможный запрет этого праздника связан с тем, что он противоречит современной российской государственной идеологии.
Накануне праздника российские СМИ сообщили о проведении его проверки прокуратурой РФ, в том числе возможности его празднования россиянами с ученом норм российского законодательства. «На самом деле, этот праздник противоречит не законам РФ, а «великорусским духовным скрепам», - заявил политолог. Давидюк объяснил, что власти России не могут напрямую запретить празднование Хэллоуина в РФ, однако хотят «намекнуть» народу, что делать это – не хорошо, потому что противоречит российской идеологии, духовным ценностям российского народа.
Российские СМИ пишут, что проверка прокуратурой РФ «законности празднования Хэллоуина» проводится в связи с запросом, поданным юристом из Вятки. В запросе также поднимается вопрос законности деятельности «миссионеров» в России.
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