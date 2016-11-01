Відмовившись від української солі, Росія ризикує крупно насолити власним споживачам

Після введення з листопада заборони на ввезення цієї приправи через «санкції» країн Євросоюзу і України під роздачу потрапила і нітратна сіль, без якої неможливо виготовляти ковбасу і сосиски, інформує replyua.net.
Про прийдешнє соляне ембарго в Росії стало відомо ще у вересні, коли російський уряд аби ще більше пошантажувати Україну та ЄС вніс сіль в список продуктів, які заборонено ввозити в Росію в рамках дії продовольчого ембарго. Звісно на той час таке рішення не викликало паніки на ринку. Кабмін тоді запевнив, що без солі дієта росіянам не загрожує: що обсяги солі, які випали через ембарго будуть компенсовані за рахунок збільшення внутрішнього виробництва та імпорту з країн Євразійського економічного союзу.
Варто нагадати, що до 2015 року весь внутрішньоросійський ринок солі ділили між собою українські, російські та білоруські виробники. І те, що українські виробники написані на першому місці свідчить про те, що переважна більшість солі йшла саме з України. Однак після того, як на початку минулого року Росспоживнагляд призупинив ввезення в Росію харчової солі з найбільшого українського підприємства «Артемсіль», в Росії почалися перебої з сіллю, довелося різко збільшувати імпорт з Білорусі та Казахстану.
Нинішні санкції ставлять під заборону технічну сіль українського виробництва. За даними Російської федеральної митної служби, в минулому році половина всього обсягу солі, яку імпортувала Росія, припала саме на українську. Всього було ввезено 1,7 млн тонн солі, з них з України - 864 тис. тонн. Друге місце за Білорусією (646 тис. тонн), третє – у Казахстану (130 тис. тонн). Далі в списку експортерів з великим відривом йдуть Туреччина, Нідерланди і Данія.
Стрибків цін на сіль через введені обмеження в Росії не очікується. За минулий рік вона подорожчала всього на 9%, при тому, що загальна інфляція склала майже 13%. Однак ті, кому включення солі до списку санкцій обернулося боком, все ж знайшлися. Справа в тому, що під заборону потрапила не тільки звичайна харчова сіль, а й так звана соляна суміш, яка використовується для додавання ковбасі «м'ясного» рожевого кольору. У Росії подібна суміш не виготовляється. Її завжди росіянам постачали Україна, Німеччина, Данія та Нідерланди.
В Національній спілці м'ясопереробників Росії вже б’ють на сполох, заявляючи, що зовсім скоро пересічним росіянам доведеться забути про ковбасу, залишаться тільки дороговартісні сорти ковбас, які більшості просто не по кишені. Наявні запаси повинні закінчитися через три-чотири тижні. Після чого виробникам доведеться змінювати рецептуру, через це з асортименту можуть випасти звичні «докторські» і сервелат, а решта ковбасних виробів чекає серйозне подорожчання.
Виконавчий директор Національної асоціації м'ясопереробників РФ Катерина Лучкіна розповіла журналістам, що щомісячна потреба м'ясопереробників в соляній суміші складає близько 2,5 тис. тонн. Аналоги є в Білорусії. Однак потужностей місцевого виробництва недостатньо для забезпечення потреб російській галузі: на імпорт з Білорусі припадає лише 20% продукції та й до якості продукції є серйозні претензії. У будь-якому випадку, щоб перейти на білоруське сировину, виробникам потрібно міняти звичну технологію, а це час і додаткові витрати, що не може не позначитися на ціні готової продукції. І це напередодні новорічних свят, коли настає пік попиту.
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