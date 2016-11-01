Россия не откажется от Курильских островов в пользу Японии, - Матвиенко

Информационное агентство Reuters пишет, что депутат Государственной Думы РФ Валентина Матвиенко сегодня заявила, что «никаких переговоров между Японией и Россией в отношении Курильских островов данный момент не происходит», подчеркивая тем самым, что РФ не готова отказаться от спорных территорий в Тихом океане – об этом передает replyua.net.
Как сообщалось ранее, премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил Владивосток в сентябре текущего года, где встретился с Путиным. Российские СМИ после этой встречи сообщали, что страны договорились углубить экономические связи и «предпринимать взаимные шаги для достижения прогресса в отношении давнего территориального спора». Как известно, СССР захватил Курильские острова, до этого принадлежавшие Японии, стразу после окончания Второй мировой войны.
«Суверенитет России над островами удостоверяется определенным международным документом. Россия не может просто отказаться от этого суверенитета», - заявила на пресс-конференции Матвиенко. Она добавила: «В данный момент мы не ведем никаких переговоров о контроле над этими островами, тем более – об их передаче Японии».
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