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Омбудсмен Екатеринбурга выступила против ареста блогера, ловившего покемонов в храме

Омбудсмен Екатеринбурга выступила против ареста блогера, ловившего покемонов в храме
Как передает replyua.net, по мнению омбудсмена в Свердловской области, в действиях Руслана Соколовского нет признаков преступления «оскорбление чувств верующих». Свою оценку его аресту и уголовному преследованию в соответствии со статьей 148 Уголовного кодекса Российской Федерации она дала в сообщении, опубликованном на ее сайте.

Ранее сообщалось, что российский блогер был арестован пятого сентября в связи с подозрениями в оскорблении чувств верующих и экстремизме. Фактически, он играл в игру Pokemon Go в петербургском храме. Через несколько дней суд в качестве новой меры пресечения избрал домашний арест, который позднее вновь был заменен на содержание под стражей. Следствие обосновало необходимость смены меры пресечения тем, что журналист не соблюдал правила домашнего ареста, в частности – пользовался Интернетом. Вчера Соколовский заявил, что подал жалобу на постановление суда о его аресте.

Татьяна Мерзлякова в своем сообщении на сайте отметила, что действия блогера мотивированы исключительно коммерческим интересом и не связаны с нарушением чувств каких-либо верующих. Ранее сообщалось, что за Соколовского также вступился мэр Екатеринбурга, заявивший, что в его действиях нет ничего преступного.

Горячая тема: Портніков: Путін на Молдові успішно випробував план, який готує для України
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