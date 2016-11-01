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У Росії заявили, що мирне врегулювання в Сирії наразі практично неможливе

У Росії заявили, що мирне врегулювання в Сирії наразі практично неможливе
У Російські Федерації кажуть, що переговори щодо мирного врегулювання ситуації в Сирії на сьогоднішній день являються неможливими, а процес їхнього відновлення переносять на невизначений термін. Про це сьогодні, 1-го листопада, розповів глава Міністерства оборони Росії Шойгу Сергій, пише російське агентство «Інтерфакс», передає replyua.net.

«На сьогоднішній день перспективи початку процесу політичного врегулювання та повернення громадян Сирії до нормального спокійного життя переносяться на невизначений термін», - заявив він. Шойгу зауважив, що для прискорення цього процесу потрібно якомога швидше викорінити терористів з території Сирії, а для цього потрібно всім об’єднатися. «На сьогоднішній день ми спостерігаємо лише те, що всі сторони намагаються завадити один одному, а терористи цим вдало користуються», - зауважив міністр оборони.

«Кожного дня терористи вбивають десятки мирних людей, які хочуть добратися до гуманітарного кордону. Невже це та опозиція, з якою можна про щось домовлятися чи говорити? Люди продовжують гинути», - зазначив Шойгу. В той самий час він наголосив, що Збройні сили РФ вже протягом 16 діб не застосовують авіацію в місті Алеппо.

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