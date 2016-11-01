Бабченко: Россия сама спровоцировала ситуацию, которую уже не может контролировать

Аркадий Бабченко сегодня в эфире «Крым.Реалии» сообщил, что Россия может сама того не желая ввязаться в полномасштабную войну с США и НАТО. По мнению публициста, именно такую политику сейчас проводит Кремль, и ее поддерживает большинство россиян - об этом передает replyua.net.
Бабченко напоминает, что каждый народ имеет того правителя, которого заслуживает. Поэтому, Путин – это отражение интересов и стремлений большинства населения РФ. «Аннексию Крыма поддержало большинство населения РФ, потому что в российском обществе царят имперско-шовинистические настроения. И Путин в этой ситуации – это отражение чаяний и желаний народа», - сообщает блогер.
Бабченко подчеркивает, что, несмотря на все это бахвальство и шовинизм, большинство россиян войны не хочет, ведь эти люди прекрасно понимают, что полномасштабная война – это совсем не «отжатие» Крыма у беззащитной Украины. По мнению журналиста, Кремль уже вышел из берегов в своих агрессивных стремлениях – он подошел к ситуации, которую сам провоцировал, но начинает терять над ней контроль. «Они подошли к черте, за которой находится полный крах не только «русского мира», но самой России», - сообщает Бабченко.
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