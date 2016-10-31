У Росії висміяли путінський ядерний шантаж

Депутат Державної Думи шостого (ще легітимного) скликання Дмитро Гудков на своїй сторінці в Фейсбук відверто висміяв заяви російського президента Володимира Путіна про вихід очолюваної ним держави із угоди про утилізацію плутонію, - про це інформує replyua.net.
Так, Гудков поглузував з указів Путіна і російської системи державної пропаганди. За словами політика, непоганими видами заголовків для Дмитра Кисельова були б «Путін поставив Сполучені штати на лічильник» і більш спокійне «Путін підписав закон з вимогою до США компенсувати втрати від санкцій». Але, якщо поглянути правді у вічі, всі чудово розуміють: ніхто нічого компенсувати не стане. І росіяни будуть накопичувати плутоній аж поки не засвітяться.
Власне шантаж (а це було ніщо інше ніж шантаж) не вдався. Крім того, варто нагадати, що «антисанкції» росіяни ввели самі проти себе. Раніше це було схоже на анекдот «на зло мамі відморожу собі вуха». Зараз цей хлопчина виріс, вуха вже не повернеш, а образа на маму переросла у справжню ненависть, - наголошує Гудков. Нагадаємо, кількома тижнями раніше Володимир Путін заявив, що вимагає від США компенсувати всі втрати, яких зазнала Росія у зв’язку із санкціями та контрсанкціями інакше його держава вийде з угоди про утилізацію плутонію. Коли Захід ніяк не відреагував, він підписав відповідний указ, яким призупинив дію угоди.
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