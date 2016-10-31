валюта
Спецтема38 миллиардов долларов в декларации Мельничука – не фейк | Посетите новый финансовый форум

У Росії висміяли путінський ядерний шантаж

У Росії висміяли путінський ядерний шантаж
Депутат Державної Думи шостого (ще легітимного) скликання Дмитро Гудков на своїй сторінці в Фейсбук відверто висміяв заяви російського президента Володимира Путіна про вихід очолюваної ним держави із угоди про утилізацію плутонію, - про це інформує replyua.net.

Так, Гудков поглузував з указів Путіна і російської системи державної пропаганди. За словами політика, непоганими видами заголовків для Дмитра Кисельова були б «Путін поставив Сполучені штати на лічильник» і більш спокійне «Путін підписав закон з вимогою до США компенсувати втрати від санкцій». Але, якщо поглянути правді у вічі, всі чудово розуміють: ніхто нічого компенсувати не стане. І росіяни будуть накопичувати плутоній аж поки не засвітяться.

Власне шантаж (а це було ніщо інше ніж шантаж) не вдався. Крім того, варто нагадати, що «антисанкції» росіяни ввели самі проти себе. Раніше це було схоже на анекдот «на зло мамі відморожу собі вуха». Зараз цей хлопчина виріс, вуха вже не повернеш, а образа на маму переросла у справжню ненависть, - наголошує Гудков. Нагадаємо, кількома тижнями раніше Володимир Путін заявив, що вимагає від США компенсувати всі втрати, яких зазнала Росія у зв’язку із санкціями та контрсанкціями інакше його держава вийде з угоди про утилізацію плутонію. Коли Захід ніяк не відреагував, він підписав відповідний указ, яким призупинив дію угоди.
У Росії висміяли путінський ядерний шантаж

Горячая тема: Пионтковский: ждем начала грандиозного спектакля
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день

Свежие новости

Дело Сущенко кончится обменом на того, кто привлечен к уголовной ответственности в Украине – Фейгин

В Україні відбувається така ж маячня як і в Росії – історик

Розлад у «сім’ї» Лещенка: його «улюблена людина» засуджує закон, за який він проголосував

Путин поручил создать «закон о российской нации»

«Червоний туризм»: чому китайці все частіше приїжджають до Росії?

Настануть нові вибори і народ не буде голосувати за ніщебродів, а віддасть свій голос за тих, хто дасть гроші

Представник Мінфіну США домовляється у Європі про збереження санкцій проти Росії

Войска Ирака вошли в Мосул

В США придумали новый способ экономии воды

Західна преса прогнозує нові звірства Росії в Алеппо під час президентських виборів у США

Нацизм на марші: Путін підтримав ідею розробки законопроекту про «російську націю»

Як зробити кар'єру: успішність людини на 80% залежить від харчування в дитинстві

Блогер: За президенства Тимошенко прем’єром буде її чоловік, а головою адміністрації Віра Уляхіна

Портніков: Путін на Молдові успішно випробував план, який готує для України

Блогер: з середини 80-тих років ХХ століття Європа не перебувала у такому тривожному очікуванні

Блогер розповів про «голубого песця» для «Газпрому»

Зачем чиновникам столько добра, если завтра Ростов?

Експерти назвали країни, де після Італії можуть почастішати землетруси

Моральна убогість українських правлячих еліт

Эксперт: Путин уже не надеется на ослабление санкций Запада, но, затаившись, ждет выборы

 Новости за день