Пионтковский: ждем начала грандиозного спектакля

Запад и США могли отомстить России, взломав почту, однако это разоблачение сенсационным не будет, но со всеми другими факторами в совокупности западные лидеры уже не стесняются и называют вещи своими именами – первые лица РФ являются военными преступниками.
Все эти факторы в итоге приведут Суркова, Путина и остальных к международному суду в Гааге, пишет для Апострофа Андрей Пионтковский, передает replyua.net. По словам российского политолога, нужно ждать большого спектакля, и Путин не станет увольнять Суркова, поскольку тот наделен очень большими полномочиями, и только два человека удостаивались чести сидеть по правую руку президента – Сурков и Лавров. «Все знали, какую роль Сурков играет в военных преступлениях, и это уже не сенсация, однако теперь все подтверждено документально. В частности, речь идет о подлинных письмах, и они для Гааги», отмечает политолог.
По его мнению, Сурков уже «забил» место в первых рядах на скамейках подсудимых, но демонстрация нижнего белья Суркова – это только начало грандиозного спектакля.
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