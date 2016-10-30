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У США активісти проти концертів російських артистів, які підтримують агресію Путіна

У США активісти проти концертів російських артистів, які підтримують агресію Путіна
У Сполучених Штатах в Нью-Йорку та Бостоні біля концертних залів люди зібралися для того, щоб висловити свій протест проти виступу піаніста з Росії Мацуєва Дениса. Про це сьогодні, 30-го жовтня, розповідає агентство «Радіо Свобода», передає replyua.net.

У американському місті Нью-Йорк місцеві активісти Signerbusters протестували під стінами Карнегі Хол. А в Бостоні представники організації Arts Against Aggression у консерваторії організували інсталяцію, яку назвали Putin & Matsuev house of horrors. Куратори заходів заявили, що дуже хочуть поставити організаторам концертів ряд важливих питань, що стосуються, зокрема, етичності та правильності співпраці з російськими артистами.

В той самий час вони зауважили, що це стосується виключно тих представників Росії, які активно відстоюють позицію політики президента Путіна, а як наслідок і анексію українського Криму та війну на Донбасі. Активісти також зазначили, що кілька людей, що прийшли подивитися на концерт, в результаті передумали це робити з різних моральних причин. Також у літку наступного року учасники громадських рухів також готуються «належним чином» зустріти і радянського та російського диригента Володимира Співакова.

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