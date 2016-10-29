Кремль потрапив у капкан – російський політолог

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Російський політолог Лілія Шевцова прокоментувала останні заяви російської політичної еліти і дала невтішні прогнози розвитку ситуації, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Новое Время».Так, за словами політолога, дії Кремля наразі вказують на явну неадекватність. Якщо вірити російському пропагандистському мейнстриму, зараз Росія перебуває у особливо гострій стадії протистояння із заходом, аж до ядерного конфлікту, яким пригрозив Путін. Тим самим він пустив у гру свій останній козир, що не можна розцінювати інакше ніж безрозсудність. Власне, більшість оглядачів розуміють, що йшлося про звичайний блеф. Але Захід категорично не може пристати на жодну із вимог Кремля, адже, з огляду на форму подачі, це означатиме поразку всієї ліберальної демократії.Політолог зазначає, що такій поведінці російських політиків може бути кілька пояснень. По-перше, це може бути спробою «дружити» на умовах Москви, але тоді оцінка ситуації у Кремлі явно неадекватна. З іншого боку, навмисне загострення протиріч може слугувати для загострення Веймарського синдрому. Третє пояснення полягає в тому, що через мілітаризацію російські політичні лідери бажають отримати легітимацію своєї влади. Тим не менш, шансів на це мало: суспільство вже давно стало споживацьким і не бажає відмовлятись від благ цивілізації.Як бачимо, російське самодержавство потрапило в капкан: з одного боку, воно не бачить іншого способу вижити крім мілітаризації. З іншого – така мілітаризація може бути лише імітацією, бо на справжню немає ресурсів, - підсумовує політолог.