Троицкий: из Моторолы герой, как из г.вна пуля

Моторола был вознесен в России до уровня национального героя лишь по той причине, что лучше этого боевика там никого нет. Как сообщает replyua.net, такое заявление от Артемия Троицкого прозвучало в интервью «Цензор.нет». По словам российского музыкального критика и журналиста, достойных кандидатов на роль героя в России не осталось.
«В настоящий момент РФ находится на полувоенном положении, и, естественно, там герои нужны. Однако в России мораль в упадке, никто не работает, и героям взяться неоткуда», заявил Троицкий. Также он считает, что гибели Моторолы было уделено слишком много внимания в РФ, и в Павлова вцепились мертвой хваткой – как будто он действительно является современным героем. «Из Моторолы герой, как из говна пуля. Он и на внешность был жутковатым типом, а, судя по его действиям при жизни, сейчас он жарится на сковороде в аду. Однако на безрыбье и ж.па – соловей, поэтому российские СМИ так носятся с Павловым», отметил Троицкий.
Также журналист заявил, что среди его знакомых нет ни одного «фаната» Моторолы, и такая потребность в героях исходит не от простых россиян, а от верхов, чтобы оправдать войну на Донбассе.
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