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Сотник: Кремль зливає опозиціонера Навального?

Сотник: Кремль зливає опозиціонера Навального?
Таку думку російський журналіст Олександр Сотник висловив, коментуючи інформацію про розслідування опозиціонера Олексія Навального, яке стало наслідком розпочатої «міжусобної боротьби за владу всередині Кремля», повідомляє replyua.net, з посиланням на Bloomberg.

Частина опублікованих розслідувань Фонду боротьби з корупцією (ФБК) Олексія Навального пов'язана з тим, що ворогуючі фракції в вищих ешелонах влади почали «копати» один під одного, бажаючи зберегти своє місце. Як зазначається, мова йде про скандали, пов'язані з фігурами глави «Роснафти» Ігоря Сєчіна, першого віце-прем'єра Ігоря Шувалова і прем'єр-міністра Дмитра Медведєва.

На думку російського політолога Гліба Павловського, подібне «розгрібання бруду» демонструє, що державна кампанія проти корупції є не більше ніж «відволікаючим маневром» від основної події – боротьби за виживання між ворогуючими групами, в якій Навальний виявився корисним.

Bloomberg пише, що Навального багато хто порівнює з засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем. Однак сам російський опозиціонер стверджує, що ФБК бере інформацію тільки з відкритих джерел і не користується методами хакерів.

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