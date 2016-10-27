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В российских СМИ появилась лживая информация о состоянии старейшего артиста РФ

В российских СМИ появилась лживая информация о состоянии старейшего артиста РФ
Несколько часов назад многие российские СМИ написали срочную новость о том, что артист Владимир Зельдин был госпитализирован в очень тяжелом состоянии, однако супруга актера опровергла эту информацию, передает replyua.net.

Иветта Капралова сегодня заявила о том, что ее супруга действительно положили в больницу, однако актер не в тяжелейшем состоянии. Капралова отметила, что Владимир Зельдин, которому в феврале исполнится 102 года, проходит регулярное обследование, а также получает рекомендации врачей, как понизить давление, и это абсолютно закономерные манипуляции для 101-летнего человека. «Состояние Владимира нелегкое, но нужно понимать, что речь идет об очень преклонном возрасте, но я надеюсь, что у мужа очень сильный организм, и скоро он пойдет на поправку», отметила Капралова.

Напомним, что Владимир Зельдин является старейшим советским и российским актером, который продолжает работать и выходить на театральную сцену. Зельдин является рекордсменом среди актеров не только в России, но и в мире. В кино он начался сниматься в тридцатых годах прошлого века, и многие зрители запомнили его по роли в фильме «Свинарка и пастух», которому в этом году исполнилось 75 лет.

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