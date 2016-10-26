У РФ підтвердили вирок Карпюку та Клиху: реакція МЗС та західної спільноти

Сьогодні, двадцять шостого жовтня 2016 року, Верховний суд у російській столиці підтвердив попередній вирок щодо винуватості громадян України Миколи Карпюка та Станіслава Клиха в інкримінованих їм російськими правоохоронцями злочинах. Як повідомляє replyua.net з посиланням на «Цензор.нет», українців засудили до двадцяти двох з половиною та двадцяти років ув’язнення.
Як наголосив Карпюк, єдиною причиною судового процесу над ним та Клихом є те, що вони – українські патріоти. За його словами, не було іншої причини для репресій, застосованих щодо них російською державою. Крім того, він назвав смішними обвинувачення у смерті тридцяти російських солдатів. «Як ви це собі уявляєте: махнув Карпюк правою рукою – танки горять, махнув Карпюк лівою рукою - БМП горять», - іронізує чоловік.
Свої коментарі процесу дала і речник зовнішньополітичного відомства Мар’яна Беца. За її словами, це ніщо інше, як чергове судилище, черговий незаконний вирок. МЗС їх засуджує і вимагає негайного звільнення політичних в’язнів Карпюка та Клиха. Не залишились осторонь і британські дипломати. Так, коментуючи цю подію, посол Великобританії в Україні Джудіт Гоф наголосила, що вона розчарована відмовою РФ передати українській стороні в’язнів, адже неправильно нав’язувати громадянство мешканцям незаконно анексованого Криму.
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