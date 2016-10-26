валюта
СпецтемаМирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным | Посетите новый финансовый форум

Савченко прибула до Москви на суд Клихи та Карпюка

Савченко прибула до Москви на суд Клихи та Карпюка
Захисник українських громадян Клиха Станіслава та Карпюка Миколи закликає колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка допомогти їм. Наразі на судове засідання прибула в Москву народний депутат від фракції «Батьківщина» Надія Савченко. Про візит народного обранця на суд повідомив у своєму Твіттер-акаунті кореспондент «Нової газети» Наумлюк Антон, передає replyua.net.

«Наразі нардеп Надія Савченко знаходиться у столиці Росії. Вона прибула до Москви, щоб відвідати судовий процес, на якому буде розглядатися апеляційна скарга українців Карпюка та Клихи», - зазначив він. За його словами, Савченко буде підтримувати засуджених громадян України.

Як відомо, перед цим захисник засуджених українців Новіков Ілля на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук заявляв, що 26-го жовтня у Верховному суді Російської Федерації відбудеться засідання, на якому будуть розглядати апеляцію щодо Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Водночас він закликав Арсенія Яценюка допомог полоненим Кремля, зазначивши, що їх катували, застосовуючи струм, намагаючись вибити з них інформацію про участь у бойових діях у 1994 році в Чечні саме Яценюка. Адвокат переконаний, що Арсеній Яценюк зможе якісно вплинути на рішення російського суду.

Горячая тема: Мирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
25 окт 2016
66370

Мирослав Олешко: Уже нет никаких сомнений. Юлия Тимошенко сотрудничает с Путиным

Как и было прописано в недавно обнародованном плане помощника Путина Суркова, лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко готовит новый удар по заказу Кремля совместно с беглецом коррупционером и давним

25 окт 2016
32667

Портніков: В Москві сталася чудова подія, яка ще на один крок наблизила нові санкції до Росії

Як передає replyua.net, Пушиліна і Дейнего терміново викликали до російської столиці. На прес-конференції в Москві зрадники заявили, що виступають категорично проти введення в регіон збройної

25 окт 2016
13405

Російський бомонд передав полум'яний привіт Путіну, заявивши, що не збирається назад в «Рашку»

Як передає replyua.net, відомий російський журналіст і блогер Аркадій Бабченко на своїй сторінці в Facebook нагадав росіянам, як їх Батьківщину та Путіна люблять відомі артисти та діти чиновників,


Свежие новости

Кандидат у президенти Молдови хоче вчитися на помилках України та заявляє, що Крим - це РФ

В Киеве стартовала продажа дешевых квартир

ОБСЄ вирішує ключові питання щодо створення збройної місії для патрулювання Донбасу

Порт Одессы практически перестал принимать круизные лайнеры

Мінімальна зарплата в 2017 році буде 3200 гривень - Гройсман

Политик: установку счетчиков в жилых домах должны финансировать власти

В Житомире нашли древнее подземелье с кладом

Український омбудсмен просить російську колегу допомогти повернути кримчан Сенцова і Кольченка

Барак Обама выбрал для себя новую профессию

Чи дадуть Україні безвізовий режим?

Україна буде відстоювати визнання лінії розмежування, передбаченої в першому "Мінську"

Хто насправді блокує реформи в Україні

Бенкет під час чуми: нардепи підняли свої зарплати до 36 тисяч гривень

В НБУ ще раз нагадали про можливість націоналізації "Приватбанку"

Савченко знову в Москві. Пошта Суркова розкрита. Довелося їхати за інструкціями особисто?

Ученые сделали сенсационное открытие о витамине Д

Савченко прибула до Москви на суд Клихи та Карпюка

Савченко и дипломаты ЕС прибыли в Москву

Як переведення годинників на зимовий час відіб'ється на здоров'ї

В центре оккупированного Донецка был сожжен флаг «ДНР»

 Новости за день