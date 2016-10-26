Савченко прибула до Москви на суд Клихи та Карпюка

Захисник українських громадян Клиха Станіслава та Карпюка Миколи закликає колишнього прем’єр-міністра України Арсенія Яценюка допомогти їм. Наразі на судове засідання прибула в Москву народний депутат від фракції «Батьківщина» Надія Савченко. Про візит народного обранця на суд повідомив у своєму Твіттер-акаунті кореспондент «Нової газети» Наумлюк Антон, передає replyua.net.
«Наразі нардеп Надія Савченко знаходиться у столиці Росії. Вона прибула до Москви, щоб відвідати судовий процес, на якому буде розглядатися апеляційна скарга українців Карпюка та Клихи», - зазначив він. За його словами, Савченко буде підтримувати засуджених громадян України.
Як відомо, перед цим захисник засуджених українців Новіков Ілля на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук заявляв, що 26-го жовтня у Верховному суді Російської Федерації відбудеться засідання, на якому будуть розглядати апеляцію щодо Миколи Карпюка та Станіслава Клиха. Водночас він закликав Арсенія Яценюка допомог полоненим Кремля, зазначивши, що їх катували, застосовуючи струм, намагаючись вибити з них інформацію про участь у бойових діях у 1994 році в Чечні саме Яценюка. Адвокат переконаний, що Арсеній Яценюк зможе якісно вплинути на рішення російського суду.
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