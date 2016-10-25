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Вашингтон має резерви для посилення санкцій проти Росії

Вашингтон має резерви для посилення санкцій проти Росії
Координатор зовнішньополітичного відомства Сполучених штатів Америки з питань санкційного тиску Даніел Фрід наголосив, що у Вашингтону ще є можливості посилити обмежувальні заходи щодо Російської Федерації у разі зростання агресії проти України, - про це replyua.net інформує з посиланням на «Цензор.нет».

Так, за словами Координатора, у Вашингтоні хочуть побачити виконання Мінських угод. «Ми сконцентрували свою увагу саме на цьому напрямку. Нам хочеться побачити весь прогрес, який можливий у цій справі, і для цього ми активізуємо свої зусилля цією осінню», - наголосив Фрід. За словами дипломата, Сполучені штати та Європейський Союз доволі тісно координують свої заходи з питань санкцій. Іншим майданчиком для узгодження позицій слугують саміти «Великої Сімки». Наразі можна спостерігати унікальний випадок налагодженого ритму санкцій, який було скоординовано з європейцями заздалегідь. Фрід вважає це неабияким досягненням американської та європейської дипломатії. Крім того, дипломат нагадав, що питання посилення санкцій також вже пропрацьовано з європейськими партнерами і у разі загострення план дій вже відомий. «У разі, якщо станеться найгірше – повномасштабний наступ чи загострення на лінії зіткнення, нам не доведеться починати з нуля», - спрогнозував дипломат.

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