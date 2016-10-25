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Байкер «Хірург» порівняв Райкіна з «дияволом, який поширює нечистоти»

Байкер «Хірург» порівняв Райкіна з «дияволом, який поширює нечистоти»
Так улюбленець Путіна відреагував на заяву артиста Костянтина Райкіна про загрозу цензури та намагання російської влади повернути Росію до сталінських часів. Свій негатив лідер мотоклубу «Нічні вовки» Олександр Залдостанов виплеснув в ефірі НСН, передає replyua.net.
Вчора Костянтин Аркадійович виступив на сьомому з'їзді Спілки театральних діячів Росії, де заявив, що «групки ображених людей закривають спектаклі, виставки, нахабно поводяться, а влада від цього дистанціюється». Райкін також висловив думку, що таким «наїздом» на мистецтво, прикриваючись «високими словами про патріотизм» росіян повертають в сталінські часи.

Залдостанов, коментуючи слова метра, порівняв Райкіна з «дияволом, що спокушає свободою». Мотоцикліст додав, що під свободою «ці райкіни» хочуть «перетворити країну в стічну канаву, по якій текли б нечистоти».

Залдостанов попередив, що не без діяти він не буде і зробить все, щоб захистити Росію від «американської демократії». «Не дивлячись на всі репресії, які вони поширюють по всьому світу!», - додав «Хірург».

Лідер «Нічних вовків» також заявив, що Росія є єдиною країною, де є реальна свобода, так як в Америці «Райкін не існував би», а «у нас існує».
Нагадаємо, що раніше слова Райкіна прокоментував і прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Пєсков зауважив з цього приводу, що «як така цензура неприпустима». При цьому він закликав «чітко диференціювати» вистави, які ставляться або знімаються за державні гроші і ті, для яких залучаються інші джерела фінансування.

Представник Кремля пояснив, що якщо держава виділяє кошти на якусь постановку, то й має законне право позначити ту чи іншу тему, в рамках тих програм, які знаходяться в імплементації. Він підкреслив, що це не цензура і закликав не плутати з державним замовленням.

З приводу постановок, які здійснюються на приватні гроші, Пєсков закликав не порушувати основні положення чинного законодавства. «Мається на увазі боротьба з екстремізмом, провокування ворожнечі на релігійному та іншому ґрунті. Головний критерій – це відповідність чинному законодавству. Звичайно, цензура тут жодним чином не прийнятна», - пояснив прес-секретар президента РФ.

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