«Від кібер-війни до реальної - один крок?» - блогер прокоментував хакерські атаки РФ

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Одеський блогер Олександр Коваленко проаналізував останні повідомлення про активність Російської Федерації в інформаційному просторі і дійшов висновків що це тривожний знак, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.Так, блогер нагадує, що кілька останніх днів російські хакери демонструють підвищену активність у кібер-війні із західними державами. Протистояння було і раніше, але стосувалось воно, здебільшого, інформаційно-пропагандистської сфери. Тепер же Росія перейшла до «важкої артилерії» - зломів. Наприклад, нещодавно було здійснено DDoS-атаки на одну із найбільших компаній, яка надає мережеві сервіси - Dynamic Network Services. У результаті цього зупинили свою діяльність Twitter, який ніяк не можуть заблокувати в Росії, новинне агентство Reddit, до якого Роскомнагляд вже рік пред’являє претензії, СNN і The Guardian – видання із найбільшою аудиторією і найбільш гострою критикою Путіна, PayPal – дебетова електронна платіжна система. Як бачимо, у списку всі – від найбільш незручних соціальних мереж до грошових сервісів. Якщо в двох словах – то інформація і гроші. Наступний напад було здійснено на Бельгію, яку за пару днів до того росіяни звинуватили в бомбардуваннях Алеппо. Було атаковано сайти Het Nieuwsblad, De Standaard, Radio Télévision Belge Francophone.По суті, зараз Росія реалізує плани, які побудувала ще на початку 2000-х років: протистояння із Заходом на всіх майданчиках, в тому числі – і в інформаційному просторі. Від кібер-війни до реальної – один крок? – задається питанням блогер.