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Російський бомонд передав полум'яний привіт Путіну, заявивши, що не збирається назад в «Рашку»

Російський бомонд передав полум'яний привіт Путіну, заявивши, що не збирається назад в «Рашку»
Як передає replyua.net, відомий російський журналіст і блогер Аркаді Бабченко на своїй сторінці в Facebook нагадав росіянам, як їх Батьківщину та Путіна люблять відомі артисти та діти чиновників, засмагаючи на іноземних курортах.

«Резидент Камеді Клаб Павло Воля спростував свій переїзд до Іспанії і сказав, що він живе там не постійно, а лише півроку на рік, а гроші їздить підзаробити на росіянах. Дочка прес-секретаря президента РФ Пєскова з Парижа написала, що йдіть-но ви далеко в темне місце, хлопці, повертатися я не збираюся. Сатирик Михайло Задорнов поїхав лікуватися в Прибалтику. До «ну тупих гейропейців». Дочка російського олігарха Муси Бажаєва написала з Америки, що «всюди краще, ніж в Рашці». Це тільки з новенького, а не треба забувати про громадянку США дочку Лаврова, громадянку США дочку Родніної, яка майже не говорить російською, сина Мізуліної, дітей депутатів курсантів військових академій США, дітей Астахова, вілли Соловйова та інше», – зазначив блогер.

За його словами, виходить, це бунт на кораблі. «По-моєму, комусь пора почати бити свою еліту. Чи не так, Вова? А то, щось не хоче вона по струнці ходити і їсти американську тушонку за програмою «Нафта в обмін на продовольство» і за царя вмирати, а хоче сама по Америках шастати і за царя зовсім не вмирати. Одна надія на Хірурга залишилася», – резюмував Аркадій Бабченко.

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