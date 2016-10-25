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США перевіряє наявність ядерних боєголовок у Калінінграді

США перевіряє наявність ядерних боєголовок у Калінінграді
Наразі в Сполучених Штатах перевіряють інформацію щодо термінів перевезення російських «Іскандерів» до Калінінградської області та про ймовірне розміщення інших ядерних боєголовок. Про це сьогодні, 25-го жовтня, виступаючи на прес-конференції в Брюсселі, розповів постійний представник США в НАТО Дуглас Льют, передає replyua.net.

Він прокоментував інформацію про переміщення ракетних комплексів «Іскандер» до Калінінградської області, зауваживши, що на це Російська Федерація має повне право, адже ще ніхто Росії не забороняв проводити військові навчання на своїй території. «Калінінград – російська земля. Тому Росія має повне право там проводити навчання. Це те саме, що Сполучені Штати регулярно проводять військові навчання на своїй території», - зазначив дипломат.

В той самий час він нагадів, що «Іскандери» можуть перевозити ядерні боєголовки, тому не виключив припущення про можливе перебазування ядерної зброї до Калінінграду. «Нам невідомо, чи доставили росіяни туди свої ядерні боєголовки. Проте, це вже не вперше. Колись вже ракетні комплекси «Іскандер» переміщували до вищевказаного регіону. Раніше, після проведення навчань, ці комплекси повертали назад. Подивимося, як буде тепер», - додав Льют.

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