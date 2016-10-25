Россиянам предлагают жарить шашлыки на «путинском» и «обамовском» угле, - фотофакт креатива

Одно из предприятий российского Новосибирска приступило к производству углей для шашлыка, однако руководство решило добавить креатива на упаковку, чтобы увеличить продажи своей продукции.
Как информирует replyua.net, угли для шашлыка упаковывают в бумажные пакеты с очень необычными надписями, рекламируя «достижения» Путина и «провалы» Обамы. Уголь носит очень гордое название «Президент», а далее по списку идет перечисление «завоеваний и достижений» российского главы, вероятно, для того, чтобы россияне не забывали за что они любят Путина и доверяют ему. Угли «Премиум-жарики» можно не только использовать для приготовления шашлыков – упаковка может заменить литературу для чтения.
К примеру, на одной из упаковок можно прочесть о том, что Путин возродил армию, прекратил войну в Чечне, восстановил военно-промышленный комплекс, увеличил численность населения страны, а также вернул России Крым. На упаковке углей, посвященных Обаме, создатели, напротив, перечислили «провалы» президента США. На упаковке перечислены фразы, сказанные Обамой в адрес России.
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